Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifinde başkanlığa yeniden Kalpakçı seçildi

BALIKESİR (AA) - Trakya Birlik Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Belediye Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye kooperatifin 97 ortağı katıldı.

Genel kurula 9'uncu dönemi için tek başkan adayı olarak katılan Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, kongrede yaptığı konuşmada, bu yıl rekolte beyannamesi veren 266 ortaktan 2 bin 700 ton ürün aldıklarını bildirdi.

Bunun karşılığında 33 milyon lira ödeme yaptıklarını belirten Kalpakçı, "Bu kooperatifin Manyaslı ayçiçeği üreticileri için ne kadar önemli olduğu bu yıl bir kez daha tescil edildi. Piyasada tüccar tonunu 9 bin liradan alırken kooperatifimiz ortaklarından 12 bin 900 liradan aldı. Arada ton başına yaklaşık 4 bin lira fark var. Onun için bu kuruma her zamankinden daha fazla sahip çıkılmalı, birlik ve beraberlikten kopmamalıyız." dedi.

Yönetim kurulu ve hesap raporlarının ibra edildiği genel kurulda, 26 yıldır görevini sürdüren Kalpakçı 4 seneliğine yeniden başkanlığa getirildi.

Sadettin Kalpakçı başkanlığındaki yönetim kurulunda İlhan Öztürk, Cevat Özcan ve Mesut Yörükoğlu yer aldı.

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