Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Murat Şener, Bersan Duran

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kaan Güçtekin, Sedat Şahintürk (Dk. 64 Tshibangu), Kerim Avcı, Koutroumpis, Okan Alkan (Dk. 46 Alpay Koldaş), Dembele, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 90 Camara), Mehmet Özcan

Manisa FK: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan, Batuhan Kör (Dk. 90 Ba), Mehmet Uysal (Dk. 61 Prib), Stark, Burak Altıparmak (Dk. 61 Gakpa), Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo (Dk. 84 Selim Ilgaz), Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Adem Büyük

Goller: Dk. 5 Muhammet Taha Şahin (kendi kalesine), Dk. 77 Levent Ayçiçek (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 71 Gakpa (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 37 Muhammet Taha Şahin, Dk. 81 Ayberk Karapo, Dk. 86 Domgjonas (Manisa FK), Dk. 42 Koutroumpis, Dk. 58 Kerim Avcı, Dk. 81 Dembele (Beyçimento Bandırmaspor)





BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 2-1 yendi.



Bandırmasporlu Kerim Avcı, maçın 89. dakikasında penaltı kaçırdı.

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