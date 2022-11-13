Beyçimento Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yı 2-1 yenen Beyçimento Bandırmaspor'un yardımcı antrenörü İsmail Yalçın, futbolcularının ciddi derecede efor sarf ederek galip geldiğini belirtti.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Maçın hazırlık bölümünde futbolculara bu maçı kazanabileceklerini anlattıklarını aktaran Yalçın, "Oyuncularıma bu maç için çok mücadele etmeleri gerektiğini söyledim. Onlar da ciddi derecede efor sarf ederek galip geldi. Artılarımız, eksilerimiz var." diye konuştu.

Yalçın, takımın son durumunu rapor halinde Mesut Bakkal'a ileteceğini sözlerine ekledi.





- Levent Eriş: "Oyunu iyi oynamaya çalışıyoruz"





Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş de maçın başında yedikleri gol nedeniyle karşılaşmaya kötü başladıklarını dile getirdi.

Eriş, çok net pozisyonları kaçırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Oyunu 1-1'e getirdikten sonra attığımız bir gol var. Sizlerin de izlemesini tavsiye ederim. Antrenörlük hayatımda hakemlerle ilgili çok şikayetçi olmam ama çocuklarımızın attığı bu golü ofsayt olarak değerlendirmek, gerçekten bir VAR sistemi adına cinayettir. Bunları seyrettikten sonra söylüyorum. Sonrasında kalecinin içeri de aldığı bir top daha var, bunu da izlediğim için söylüyorum. Sonrasında VAR dönüyor bize penaltı verdiriyor ki onun öncesinde en az iki metre ofsayt var. Kalan bölümde oyunu dengelemeye çalıştık, risk aldık. Maçı berabere bitiremediğimiz için üzgünüm ama biz bugünü düşünmüyoruz. Biz kulüp olarak geleceğe yatırım yapan ve bu konuda da çocuklarımıza inanan, güvenen bir takımız. Oyunu iyi oynamaya çalışıyoruz. Bugün burada mağlubiyetle biten ama sonucunda kazanılması çok mümkün olan bir müsabaka oynadık."

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