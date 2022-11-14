AK Parti Milletvekili Eroğlu'dan AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına ziyaret

BALIKESİR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Eroğlu'nun, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Balıkesir'in yaşamında ayrı bir yeri olduğunu söyledi.



AK Parti hükümeti olarak Balıkesir'e birçok yatırım yaptıklarının altını çizen Eroğlu, şöyle konuştu:



"Balıkesir'i gönülden seviyorum. Balıkesir'e muhteşem yatırımlar yaptık. AK Parti hükümeti öncesini sayarsak 5 tane bulamayız ama şimdi Balıkesir'e 48 baraj ve göletimiz var. Balıkesir toprakları çok verimli. Dolayısıyla biz burada sulamalara çok büyük önem verdik. 700 bin dekardan fazla alanı modern sulama sistemiyle suladık. DSİ ile Tarım ve Orman Bakanlığı hesap etmiş çiftçilerimize zirai gelir artışı olarak tam 2 milyar 90 milyon lira yıllık gelir artışı var. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Ayrıca burada derelerde taşkınlar oluyordu. Bugüne kadar bakanlığımız 58 derede çalışma yaptı. Bir de şehirdeki Çay Deresi'nin bir gerdanlık olmasını arzu ettik. Bu dereninde birinci safhası tamamlandı. Balıkesir'de 214 milyon fidanı toprakla buluşturduk."



Eroğlu, Balıkesir'in turizm açısından önemli bir kent olduğuna değinerek, "Turist gideceği yer açısından önce hava durumuna bakar. Şimdi bütün Türkiye'de otomatik meteoroloji ölçüm cihazları var. Balıkesir'e 30 otomatik ölçüm cihazı kurduk. Cep telefonundan anında hava durumunu anında görebilirsiniz." dedi.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Gökçe Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu da hazır bulundu.



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