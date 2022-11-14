Balıkesir'in tescilli kuzuları "barkotlu küpelerle" ayırt ediliyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in tescilli kuzuları, "barkotlu küpelerle" ayırt edilerek, tüketiciye sunuluyor.

Balıkesir'de üretilen kuzular, etinin kalitesi, lezzeti ve hastalık direnci gibi özelliklerinin bir arada bulunması, ince kuyruk yapısı nedeniyle kas arası ile kas içi yağlanmanın makul seviyede olmasından dolayı piyasada tercih ediliyor.

Coğrafi işaret tescili 2018 yılında yapılan "Balıkesir kuzu eti" için kuzular, merinos ve kıvırcık melezi koyunlardan sağlanıyor.

Yılda ortalama 1 milyon 200 bin baş üretilen Balıkesir kuzusunun diğerlerinden ayırt edilebilmesi için kesimi yapılan kuzuya "coğrafi işaret logolu barkotllu küpeler" takılıyor.

Türkiye'nin birçok yerine gönderilen Balıkesir kuzuları, barkot sayesinde diğerlerinden ayırt edilerek takip işlemleri yapılabiliyor.



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