Balıkesir'deki meslek lisesinde yapılan ahşap sürat teknesi bot fuarında sergileniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından imal edilen ahşap sürat teknesi, İstanbul'da düzenlenen bot fuarında yerine aldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk ahşap sürat teknesini olan ve Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından inşa edilen "ALPAGO-KKD-22-01" adlı sürat teknesi MarinTürk İstanbul City Port Pendik'te organize edilen "Bosphorus Boat Show"da sergileniyor.



20 Kasım'a kadar sürecek fuarda, Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yanı sıra 150'nin üzerinde firma da katılıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.