Balıkesir'de başarılı kadın ve genç girişimciler sertifikalarını aldı

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BALIKESİR (AA)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Strateji Daire Başkanlığına bağlı Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (NE10) tarafından düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Girişimcilik Programı"na katılarak ürünlerini ticarileştirmeye başaran kadın girişimciler ile Start-Up School girişimcilik eğitimine katılıp başarılı olan 123 öğrenciye sertifikaları verildi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amaçlarıyla NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi olarak Start-Up School Programı'nı hayata geçirdiklerini bildirdi.



Vazgeçmeyenlerin başarılı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "İnanıyorsanız vazgeçmeyeceksiniz. Başladığınız işi devam ettirmeniz gerekiyor. Bir araya gelin, emeklerinizi birleştirin, kendi içinizde bir yönetim oluşturun ve başladığınız işleri sonuca ulaştırın. Gelenekten Geleceğe Girişimcilik Programı'nda aldığınız eğitimlerle ürünlerinizi ülke pazarında satışa çıkarmanız gerekiyor. Bunu başaracağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, kadın girişimcileri ve öğrenciler katıldı.



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