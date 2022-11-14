"Balıkesir Jeofest 2022" başladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in ilk jeoloji festivali olan "Balıkesir Jeofest 2022" sergi ve panellerle başladı.

Avlu Kongre Merkezi'ndeki ilk panel, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın moderatörlüğünde "Doğa Kaynaklı Afetler ve İnsan" konusunda ele alındı.



Panele katılan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan, Balıkesir'deki deprem tehlikesi hakkında konuştu.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin yaptı.



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