Balıkesir'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir'de jandarma ekipleri Manyas ve Gönen-Bandırma kara yolunda karadan ve havadan helikopter ile trafik denetimi yaptı.

Yapılan uygulamada, 320 araç denetlendi.

Çalışmalar sonucu 7 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, aranan 1 kişi yakalandı.



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