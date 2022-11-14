Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında 2 şüphelinin araçlarına operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 239 kutu içinde 13 bin 384 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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