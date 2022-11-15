Milletvekili Canbey gençlerle bir araya geldi

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BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, 18 yaşını dolduran ve ilk defa oy kullanacak gençleri ziyaret ederek doğum günlerini kutladı.

Canbey'in iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Canbey, gençlerle buluşmasında, demokrasinin en temel vazifesi olan seçme ve seçilme hakkını edinmenin önemine değindi.



Milletvekili Canbey, şunları kaydetti:



"İlk defa oy kullanacak olan genç kardeşlerimizi ziyaret ederek, doğum günlerini kutladık. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Gençliğin enerjisini ülkemizin yönetimine entegre edebilmek maksadıyla seçilme yaşını AK Parti olarak 18 yaşına indirdik. Bunu yapmış olmak için de yapmadık. 18 yaşında bir genç kardeşimizi Milletvekili adayı yaparak TBMM’nin en genç milletvekili yine AK Parti’mizden seçildi. Biz gençlerimizin, gençler de bizim yanımızda.”



AK Parti’nin sadece bugüne yönelik politikalar üretmediğini vurgulayan Canbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” hedefi ile ülkenin gelecek vizyonunu da ortaya koyduğunu belirtti.

Canbey, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının yürüttüğü “İlk Oyum AK Parti’ye İlk Oyum Erdoğan’a” programına da katıldı.

Programdaki konuşmasında, AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu kaydeden Canbey, "TBMM’de 35 yaş altında 14 milletvekilimiz bulunuyor. AK Parti sayesinde gençler parlamentoda çok güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Yine belediyelerde 35 yaşının altında 1472 meclis üyemizle yerel yönetimlerde de gençlerimizin temsil haklarını güçlü bir şekilde koruyoruz.” ifadelerini kullandı.



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