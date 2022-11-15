Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden çocuklara özel ara tatil programı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ara tatilini verimli, eğlenceli ve eğitici bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla 20 Kasım'a kadar sürecek programlar hazırladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Salih Tozan Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikler saat 13.00’te başlayarak gün boyu sürüyor. Sihirbazdan jonglöre, drama atölyesinden yüz boyamaya, sosis balondan tahta bacağa birçok gösterinin gerçekleştiği programda çocuklar doyasıya eğlenerek enerjilerini atıyor.

Bunların yanı sıra eğitici ve öğretici içerikleriyle çocuklar için özenle hazırlanarak sahneye konulan “Ah Yaramaz Vah Yaramaz”, “Pişman Tatiller” ve “Yıldız Avcısı” adlı tiyatro oyunları da her gün sahneleniyor. Salih Tozan Kültür Merkezi’nin içinde ayrı dışarıda ayrı aynı anda birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, çocukların yüzünü güldürüyor. Bu etkinlikler 20 Kasım'a kadar sürecek.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca çocuklarda trafik bilincini oturmak amacıyla yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ndan kaykay, paten ve bisikletleriyle güvenli ve keyifli bir şekilde vakit geçirdikleri skate parklara, çocukların yaz tatilini verimli geçirerek en az bir branşta profesyonelleşmelerini sağlamak amacıyla açılan yaz spor okullarından yeşil alanlarda ve parklarda oluşturulan sağlıklı oyun alanlarına birçok çalışmayı hayata geçiriyor.

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