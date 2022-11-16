İvrindi Belediyesi sanayi alanlarını satışa çıkaracak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in İvrindi ilçesinde iki ayrı alanda 7 parselden oluşan yaklaşık 67 bin metrekare yüz ölçümüne sahip orta ölçekli sanayi alanı ile 21 bin 600 metrekarelik küçük ölçekli sanayi sitesi parselleri belediye tarafından satışa çıkarılacak.



İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, yaptığı açıklamada, ilçenin gelişimi için Balıkesir-Çanakkale yol güzergahında yapılan yatırımlarla gelişen sanayinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti.



İlçenin her yönüyle gelişen ve gelişmeye devam etmeye açık bir bölge olduğunu, çok iyi bir lokasyonda yer aldığını vurgulayan Cengiz, şöyle devam etti:



"2019 yerel seçimlerinde söz verdiğimiz gibi ilçemizin Balıkesir-Edremit ana yol güzergahına taşınarak bulunduğu konumu değerlendirmesi sözümüzü yerine getirmemize çok az kaldı. 2019 yılından beri mücadelesini verdiğimiz ve resmi prosedürleri anbean takip ettiğimiz projemizin nihayete ermesi ilçeyi adeta bayram havasına çevirdi. 7 orta ölçekli sanayi parseli ile ilçe esnaflarına ve dıştan gelen talepleri fazlasıyla karşılayabilecek küçük ölçekli sanayi dükkanları inşa edeceğiz. Bu mutluluk verici projemiz hem ilçemizin gelişimini ciddi manada etkileyecek hem de kendinden söz ettirecek."



Cengiz, projenin istihdam bakımından da çok önemli olduğuna değinerek, inşa edilecek fabrikalarla en az 2 bin kişiye iş alanları açılacağını bildirdi.



Ayrıca, hem mevcut esnafa hem de yeni iş sahibi olmak isteyenlere yönelik küçük ölçekli sanayi dükkanları kazandıracaklarını aktaran Cengiz, "Dışarıdan gelip de ilçemiz sanayi alanında dükkan açma talebi olanların da taleplerini karşılama yönünde adımlar atacağız. Göç veren değil göç alan bir ilçe olması yönünde attığımız bu adımla kurulacak yeni sanayi alanının ilçemiz ve hemşehrilerimiz başta olmak üzere Balıkesir'imize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yatırımcılarımızı güzel ilçemiz İvrindi’ye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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