Balıkesir'de yakalanan PKK/YPG üyesi tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde yakalanan PKK/YPG mensubu tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım'da Manyas Yeniköy mevkisinde yol kontrolü gerçekleştirdi.

Ekipler, durdurdukları bir araçta bulunan Suriye uyruklu H.İ'nin, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu ve 2010-2011 yıllarında ülkesinde örgütün sözde asayiş biriminde faaliyet gösterdiğini belirledi.

Gözaltına alınan H.İ, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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