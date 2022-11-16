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Meslek lisesi öğrencileri, şeker pancarı ve buğday yetiştirerek geleceğe hazırlanıyor

AA

Meslek lisesi öğrencileri, şeker pancarı ve buğday yetiştirerek geleceğe hazırlanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki meslek lisesinde uygulamalı eğitim verilen tarım alanı öğrencileri, tohumdan hasada ürün yetiştirme aşamalarında yer alarak deneyim kazanıyor.

Savaştepe Öğretmen Okulu olarak hizmet verdiği yıllarda yüzlerce öğretmen yetiştiren okulun yerleşkesinde 2020 yılında faaliyete başlayan Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Tarım", "Yiyecek İçecek Hizmetleri", "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" alanlarında 78 öğrencisi eğitim görüyor.

Proje okul kapsamındaki liseye LGS sonuçlarına göre yerleşen öğrenciler, ilk yıl İngilizce hazırlık eğitimi alıyor. Okulda, teorik derslerin yanı sıra saha çalışmaları da yapılıyor.

Tarım Alanı'nda öğrencilerinin daha kapsamlı yetişmesi için okulun arazisinde 8 dönüme karakılçık buğdayı, 20 dönüme tanelik mısır ekildi. Savaştepe Belediyesinin tahsis ettiği 38 dönümlük alanda yetiştirilen şeker pancarları ise hasat edildi.

Tohum ekiminden hasada tüm aşamaları uygulamalı gören ve döner sermayeyle ürünlerin satışından harçlıklarını çıkaran öğrenciler, mezun olduktan sonra tarım eğitimi veren fakülteleri tercih ettiklerinde ek puan imkanına da sahip olacak.

Kurulan iki serada tropikal meyve ve bahçe bitkileri ile açık alanda rulo çim üretilmesi hedeflenen okulda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında "Damlama Sulama ile Çeltik Üretimi" projesi hayata geçirilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine, okulun meslek lisesi kimliğinde 2. yılı olmasına karşın hızla aşama kaydettiğini vurguladı.

Okulun idareci ve öğretmenlerinin, özellikle tarım ve hayvancılıkta öğrencileri nitelikli yetiştirmek için üstün gayret gösterdiğini belirten Tatlı, "Önemli olan çocuklarımızın öğretim programlarındaki hedefleri kazanırken beceriyi de almaları. Bunu yaparken ortaya çıkan ürünü katma değere dönüştürüyoruz." ifadesini kullandı.

Tatlı, öğrencilerin tarımsal faaliyetten hem para kazandığını hem de bu sayede yetişmiş bireyler olarak gelecekte verimli işler ortaya koyabileceğini dile getirdi.

Çocukların nitelikli yetiştirilmesi ve alanlarında temel becerileri almasının çok önemli bir kazanım olduğunu anlatan Tatlı, "Biz burada çocuklarımızın gözündeki ışığı da görüyoruz. Çalışıyorlar, emek veriyorlar. İnşallah gelecekte ülkemizin güvenli gıdaya ulaşması hususunda bu çocuklarımız var oldukça tereddüdümüz olmayacaktır." diye konuştu.

- "İşe alım garantileri olacak"

Okul müdürü Ümit Çelik de öğrencilerin ekim, sulama, çapalama ve toplama süreçlerini yerinde öğrendiklerini aktardı.

Aranan eleman olacaklarına inandığı öğrencilerinden yükseköğretimi düşünenlerin önlerinin açık olacağını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın açıkladığı protokoller kapsamında işe öncelikli alım garantileri olacak. Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası da tarım alanına yüksek puanla giren öğrencilere burs imkanı sağladı. Öğrenerek üreten gençlerimiz, bundan kaynaklı herhangi bir satım gerçekleşirse kendileri de döner sermayeden pay alıyor. Biz çocuklarımızın ufkunu geniş tutuyoruz, tüm Avrupa ve Türkiye bizim hedefimiz. Buradan mezun olan yetişmiş çocuklarımız inşallah yurt içinde ve dışındaki büyük firmaların üst yöneticileri olacaklar."

Ailesinin çiftçi olduğunu ve kendisinin de toprakla ilgilenmeyi sevdiğini için bu alanı tercih ettiğini dile getiren öğrenci İldem Darıcı, üniversitede okumayı hedeflediğini belirtti.

Mustafa Can Sansar da küçük yaşlardan bu yana tarım alanında kariyer yapmayı hayal ettiğini söyleyerek, sınavdan aldığı puanla ilk tercihi olan bu liseye yerleştirildiğini kaydetti.

İngilizce hazırlık eğitimine devam ettiğini anlatan Sansar, "Şu anda hem okulda hem de sahada çalışmalarımız sürüyor. Okulda kitaptan okuduklarımızı sahada birebir deneyimliyoruz." dedi.

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