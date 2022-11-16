AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur'dan Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret

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BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Savaştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Savaştepe Öğretmen Okulu olarak hizmet verdiği yıllarda yüzlerce öğretmen yetiştiren okulun yerleşkesinde 2020 yılında faaliyete başlayan meslek lisesindeki uygulamalı tarım eğitimi çalışmalarını inceleyen Uygur, Okul Müdürü Ümit Çelik'ten bilgi aldı.

Uygur, AA muhabirine, okulda yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığını söyledi.

Meslek lisesinde öğrencilerin uygulamalı eğitimle modern tarıma öncülük edeceğine inandığını belirten Uygur, "Bu okulda yürütülen çalışmalara Balıkesir'deki bütün kurumlarımız destek veriyor. 'Tarımın başkenti' Balıkesir'de gençlerin profesyonelce eğitim alarak, uygulamayı yerinde gerçekleştirerek sürdürülebilirliği sağlayacağını görüyoruz. Okulumuzun kentimize önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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