Balıkesir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Z.A. idaresindeki 54 BJ 818 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada, sürücü ile araçta bulunan E.M. yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekibi, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı.



Havran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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