BAÜN'de geleceğin hekimleri beyaz önlük giydi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesince, birinci dönem öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'ndaki törene, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Dolapoğlu ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özgen Şafak, törende yaptıkları konuşmalarda, öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diledi.

168 öğrencinin önlük giydiği tören, öğrenciler ve öğretim üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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