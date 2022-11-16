Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, dolandırıcılık, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia edilen şüphelilere ait Balıkesir merkez ve Edremit ilçesinde 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 128 tabanca fişeği, 38 tüfek kartuşu, 15 cep telefonu, 15 sim kart ve hafıza kartı ele geçirildi.

15 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.