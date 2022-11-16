Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 kişi cezaevine gönderildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzenlendikleri iki ayrı operasyonda uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler, imalatta kullanılan alet ve materyaller ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.





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