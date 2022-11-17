Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yerli üretim otobüslerle Edremit Körfezi'nde yolcu taşıyacak

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna kattığı tamamen yerli üretim olan 25 yeni otobüsle Edremit Körfezi'nde hizmet vermeye başladı.

Edremit, Havran, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde toplu ulaşımında kullanılacak otobüslerin hizmete sokulması dolayısıyla tören düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, yerli üretim olan araçları ilk satın alan belediye olduklarını söyledi.

Körfez bölgesinde arazi şartları küçük otobüslere uygun olduğu için söz konusu araçları tercih ettiklerini aktaran Yılmaz, "Engellilere uyumlu ve Euro 6 olması da ayrı bir tercih sebebimiz oldu. Sürdürülebilir toplu ulaşım hizmetlerimizin kalitesini daha da artıracağız. Araçlarız şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yılmaz, bu araçlarda 65 yaş üstü vatandaşlar ile engellilerin, şehit ve gazi yakınlarının ücretsiz taşınacağını da söyledi.

Konuşmanın ardından Yılmaz, otobüslerin test sürüşünü yaptı.

Programa, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Havran İlçe Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, MHP İlçe Başkanı Halil Görmen, Otokar temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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