Ayvalıklı genç girişimci dede mesleğinde 7 ülkeye zeytinyağı ihraç ediyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dede mesleği zeytinciliği geliştirerek sürdüren genç girişimci, 7 ülkeye ihracat yapıyor.

Ayvalıklı 28 yaşındaki Mustafa Kürlek'in büyük dedesi, Midilli Adası'ndan 1922 yılında ilçeye göç ettikten sonra da zeytincilik mesleğini sürdürerek dökme zeytinyağı üretip sattı.

Dedesinden babasına geçen meslekte küçük yaşlardan itibaren çalışan Kürlek, 15 yıl önce işlerini büyütüp kendi markasını oluşturdu.

Yılda 100 bin ağaçtan elde ettikleri zeytini fabrikasında 55 işçisiyle işleyen Kürlek, 10 bin tonluk üretimin çoğunu ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Çin'e bağlı Hong Kong'a gönderiyor.

- "Şişeli bazda satmak her zaman daha fazla katma değerli"

Mustafa Kürlek, AA muhabirine, dört kuşaktır zeytincilik yaptıklarını, mağazalarında ürünlerini tüketiciyle buluşturduklarını söyledi.

Dökme ve şişeli olarak iki şekilde ihracat yaptıklarını belirten Kürlek, şöyle devam etti:

"Şişeli ihracatta, Hong Kong, Dubai, İngiltere, Almanya'da distribütörlüklerimiz var. Bu ülkelerde direkt olarak ürünlerimiz bayilikler aracılığıyla satılıyor. Bunun yanı sıra ABD, İspanya, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de dökme bazda yağ ihraç ediyoruz. Tabii şişeli bazda satmak her zaman daha fazla katma değerli, yöremizin markasının duyulması açısından daha iyi ama o kadar ton zeytinyağını şişeli olarak gönderebilmek zor. Bu yüzden de şişeli olarak 1000 ton, dökme olarak da 6-7 bin ton bandında ihracatımız devam ediyor."

- "Pazarlarımızı, satış miktarlarımızı artırdık"

Kürlek, zeytinyağı ihraç ettiği ülke sayısını artırmayı ve mevcut pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bunu da ürün kalitesini her yıl artırarak gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Kürlek, şunları kaydetti:

"Çocukluğumdan bu yana sektörün içindeyim. Çocukken tarlaya giderdik. Aynı şekilde okul zamanında da hafta sonu yine zeytin tarlasındaydık. Ben lise mezunuyum. Üniversite okumadım. Liseden sonra daimi olarak aile işimiz olan bu sektörde yer aldım. Aile işimizi devraldıktan sonra daha da ileriye götürdük. Pazarlarımızı, satış miktarlarımızı artırdık. Ailemiz yüzyıllardır bu işi bir gelenek olarak yapıyor. Biz de para kazanmaktan çok aile geleneğimiz olduğu için bu özel işe dört elle sarıldık. Bu anlamda ben de dedemlerden ve babamdan bana geçen birikimi en doğru şekilde daha da ileri götürmeye gayret ediyorum."

Kürlek, Ayvalık zeytinyağının dünya pazarında daha fazla tanıtılması gerektiğini sözlerine ekledi.



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