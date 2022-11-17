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Bandırma'da düzenlenen Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı

AA

Bandırma'da düzenlenen Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı

BALIKESİR (AA) - Bu seneki teması "kültür varlıkları" ve "sürdürülebilirlik" olarak belirlenen 2022 Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu, Bandırma'da gerçekleştiriliyor.

Bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü, Kent Konseyi Sanat ve Kültür Çalışmaları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sempozyumun oturumlarına geçildi.

19 Kasım'a kadar sürecek sempozyuma çok sayıda akademisyen ve bilim insanı bilgilerini aktaracak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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