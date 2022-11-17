Bandırma'da düzenlenen Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı

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BALIKESİR (AA) - Bu seneki teması "kültür varlıkları" ve "sürdürülebilirlik" olarak belirlenen 2022 Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu, Bandırma'da gerçekleştiriliyor.



Bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü, Kent Konseyi Sanat ve Kültür Çalışmaları Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Soykan birer konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından sempozyumun oturumlarına geçildi.



19 Kasım'a kadar sürecek sempozyuma çok sayıda akademisyen ve bilim insanı bilgilerini aktaracak.

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