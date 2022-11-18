Ayvalık'ta şiddetli yağış etkili oldu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle ilçe merkezinde 06 mevkiinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

İlçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katı yağmur sularıyla doldu.



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