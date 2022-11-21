Bandırma Basketbol Kulübü Başkanı Bora Öziş: "Hedefimiz bir üst lige yükselmek"

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BALIKESİR (AA) - Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından Bandırma Basketbol'da kulüp başkanı Bora Öziş, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu bildirdi.

Öziş, AA muhabirine, bu sezon ilk maçlarında Bodrum Karya Spor Kulübü'nü 61-49 mağlup ettiklerini hatırlattı.

İyi bir sezon geçirmek istediklerini vurgulayan Öziş, "Sezon sonunda bir üst lige, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmeyi hedefliyoruz." dedi.

Öziş, aldıkları galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini sözlerine ekledi.

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