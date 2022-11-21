Balıkesir'de şehir merkezine inen domuzlar görüntülendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçeleri kırsalında yaşayan yaban domuzları, yiyecek bulabilmek için kent merkezine indi.

Kazdağları'ndaki yaşam alanlarından inen domuzlar, Altınoluk Mahallesi'ndeki evlerin yakınında görüntülendi.

Çevre sakinleri, çöp konteynerleri etrafında yiyecek bulmaya çalışan yaban domuzlarına yemek artıkları ve ekmek verdi.

Burhaniye ilçesinde ise sahile kadar gelen yaban domuzları, Pelitköy Mahallesi'ndeki piknik alanlarını kazarak toprak altında yiyecek aradı.

Domuzların zarar verdiği 5 dönümlük alanda, belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

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