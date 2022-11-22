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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

21 yaşındaki genç kız devlet desteğiyle çiftçi oldu

AA

21 yaşındaki genç kız devlet desteğiyle çiftçi oldu

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesirli kadın girişimci Sueda Demirci, Altıeylül ilçesi Aslıhantepecik Mahallesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle kurduğu işletmede coğrafi işaret tescilli Balıkesir kuzusu yetiştiriyor.

Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nden geçen yıl mezun olduktan sonra baba mesleği hayvancılığı sürdürmeye karar veren 21 yaşındaki Sueda Demirci, Mayıs 2022'de Bakanlığın Uzman Eller projesine müracaat etti.

Temmuz ayında projesi kabul edilen Demirci, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında geri ödemesiz verilen 100 bin lirayla 50 koyun ve 2 koç aldı.

Ailesiyle yaşadığı mahalledeki ağılda hayvanlarının bakımıyla ilgilenen Demirci, ailesine ait mevcut hayvanlarının yanı sıra koyunlarının yavrulamasıyla sürüyü 100 başa çıkardı.

Süt, peynir ve yağ üreterek ekonomiye katkı sağlayan Demirci, sürüsünü büyütmeyi hedefliyor.

Genç girişimci Sueda Demirci, AA muhabirine, annesi, babası ve babaannesiyle birlikte hayvancılık yaptıklarını söyledi.

Proje başvurusu sürecinde yetkililerin kendisine çok destek olduğunu belirten Demirci, "Genç yaşımda kendime ait bir işletmem oldu, bu durum sabahları uyanmak için güzel bir neden. Kuzularım çok tatlı, aşırı sevimliler. Hastalandıklarında aşırı üzülüyorum. Gece gündüz koyunlarımla ilgileniyorum. Kuzularımızın eğlenmesi bizi çok mutlu ediyor, oturup keyifle izliyoruz." diye konuştu.

- "Kadınlar bu işi daha güzel yapıyor"

Demirci, işletmesini kurma sürecinde ailesinin hep yanında olduğunu dile getirdi.

Bu tür işler yapmak isteyen gençlere çağrıda bulunan Demirci, şunları kaydetti:

"Hiç çekinmesinler. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerindeki görevliler çok ilgilenip yardımcı oluyorlar. Yetkililer gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Hiç korkmasınlar, Allah bir şekilde yardım ediyor. Yeter ki kendilerine güvensinler. Bir de 'Ben kadınım, yapamam' gibi bir düşünceleri olmasın, kadınlar bu işi daha güzel yapıyor. Bizim elimize daha çok yakışıyor. Şu an bir sürü koyunum ve kuzum oldu. Her iş çok özel ve güzel ama kendi işimi yapmak benim için daha mutluluk verici. Kendi işimin patronu olduğum için de daha çok benimsedim. Başka işlerde de çalışılabilir ama imkanı olan ve isteyen bu tür girişimlerde bulunsun. Birçok proje var, ben bu projeden hibe aldım fakat yem bitkileri projesi ve bunların desteklemeleri var."

Baba Mustafa Demirci de her zaman kızının yanında olduğunu ifade ederek, "İşletmemizin patronu kızım, biz artık onun dediğini yapıyoruz. Sürümüzü artırıp, Balıkesir kuzusunu üretip Türkiye'mize sunacağız. Elimizden gelen çabayı göstereceğiz, sonrasında takdir Allah'ın. Şu anda bereketli bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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