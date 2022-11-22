Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş: "Hisaralan jeotermal bölgesi turizmin cazibe merkezi olacak"

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Hisaralan jeotermal bölgesinin İda Madra Jeopark Projesi kapsamında yapılan çalışmalarla turizmin cazibe merkezi olacağını söyledi.

Yavaş, AA muhabirine, Hisaralan bölgesinin, Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapılan çalışmalarla yürünebilir, gezilebilir, tabelalandırılmış ve insanları turizm olarak cezbeden bir alana dönüştüğünü anlattı.

​​​​​​​Jeopark alanında bütün jeositlerin bilgilendirme merkezinin Hisaralan olacağını belirten Yavaş, "Buraya yapılacak jeopark müzesiyle insanlar bilgilendirilecek. Buradan da diğer yerlerdeki jeosit alanlarını gezme şansına sahip olacaklar. Bu sayede de Balıkesir, İzmir ve Çanakkale üçgeninde insanlara bir rota oluşturulacak. Buna bağlı olarak da yerel halkımız için çok iyi bir kalkınma modeli olacak. Hisaralan jeotermal bölgesi turizmin cazibe merkezi olacak." diye konuştu.

Yavaş, dünyada bilinen 174 jeoparkın bulunduğunu dile getirerek, Türkiye'de Kula'dan sonra ikinci jeopark alanının İda Madra bölgesi olmasının planlandığını ifade etti.

Ziyaretçilerden Zeynep Ekinci Kavuklu da eşiyle Balıkesir'den kaplıcaya geldiklerini ve Hisaralan bölgesini çok beğendiklerini kaydetti.

Kavuklu, "Buranın tarihi dokusu çok güzel, peribacalarına benzeyen yapılar harika. Suyun kaynağından çıktığını görebiliyorsunuz. Buranın doğası, yeşili, havası çok güzel. Çok beğendik." dedi.

Tekirdağ'dan gelen Hacer Eker ise hayran kaldıkları Hisaralan'a yeniden gelmek istediklerini belirtti.

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