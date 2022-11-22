Kazdağları'nda koşulacak Kar Spor İda Ultra-Trail, 3 Aralık'ta başlayacak

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde yer alan Kazdağları'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "Kar Spor İda Ultra-Trail" koşuları 3-4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı 600 yıllık Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, 15 kilometrelik "Köy Koşusu", 36 kilometrelik "Run Zeus", 66 kilometrelik "İda Half Ultra" ve 114 kilometrelik "İda Ultra" yarışları yapılacak.



İda Ultra-Trail'e katılacak sporcular, Yeşilyurt'ta verilecek startın ardından zeytinliklerden, aralarında tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Adatepe'nin de bulunduğu 17 köy ve kırsal mahalleden geçerek Aeneas Kültür Rotası'nı takip edecek.

Aeneas Efsanesi'ne göre, Aeneas'ın Troia'dan Antandros'a yürüdüğü yol olarak kabul edilen 23,5 kilometrelik parkurun da ilk kez sporculara açılacağı yarışlar, 2 bine yakın kişinin katılımıyla Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde sona erecek.

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