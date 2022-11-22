Balıkesir'de öğretim üyeleri, hükümlü ve tutuklular için eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek

BALIKESİR (AA) - Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasından eğitim alanında protokol imzalandı.



Protokol kapsamında pilot olarak 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklara yönelik üniversite öğretim üyeleri tarafından konferans, seminer ve atölye çalışmaları düzenlenecek.



Konuyla ilgili bilgi veren Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, tutuklu ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının önemine işaret ederek ceza ve infaz kurumlarında kurs ve eğitimlerin olduğunu ve yapılan protokolle eğitim alanında yapılan çalışmaları daha üst noktalara taşımak istediklerini kaydetti. Hükümlülerin katıldıkları eğitimleri iyi hal değerlendirmelerine katkı sağladığını belirten Demirtaş şunları söyledi:



"İmzalayacağımız protokolle tutuklu ve hükümlülere, akademisyenlerimiz tarafından çeşitli hizmetler sunulacaktır; ağırlıklı olarak eğitim hizmeti. Bu kapsamda uygulama 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda yapılacak. Önümüzdeki süreçte kampüsümüzde bulunan diğer ceza infaz kurumlarında bu eğitim ve iyileştirme faaliyetlerini yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Özdemir de kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Protokol kapsamında öğretim üyelerinin yanı sıra öğrenci kulüplerinin de ceza infaz kurumunda bulunan yükümlülere yönelik etkinlikler düzenleyeceğini aktaran Özdemir, “Eğitim öncelikli olmakla birlikte kültürel ve sportif alanlarda da birtakım etkinlikleri birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.

Üniversitenin öğrenci kulüplerinin de protokol kapsamına dahil edildiğini aktaran Özdemir, “Daha önce bize kurumumuzdan özellikle milli günlerde talepler geliyordu, şimdi bunu protokolle birlikte kurumsallaştırmış olduk. Bu çalışmalara öğrencilerimizi de dahil ettik. Sinema, tiyatro gösterimi ve konserler de var. Öğrenci toplulukları bu konuda çalışmalar yapacak.” diye konuştu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yeni Senato Salonu’nda düzenlenen protokol törenine Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Ceza İnfaz Kurumundan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Baray Tütüncü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Serel, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İlhan Uğurlu katıldı.



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