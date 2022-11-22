Kazdağları'nda bulunan yaralı şahin tedavi edildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde tedavisi tamamlanan şahin, doğaya bırakıldı.

Kazdağları'nda vatandaşlar tarafından bulunarak Milli Parklar Şefliği'ne getirilen şahinin ayağından yaralandığı ve bitkin olduğu gözlendi.

Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından kontrolden geçirilmesinin ardından hayvanın tedavisine başlandı.

Özel veteriner kliniği bulunan Veteriner Hekim Sencer Kahraman ile yapılan muayene ve dijital röntgen tetkiklerinde sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Şahin'e cerrahi müdahalede bulunuldu.

Kırılan bileği tedavi edilen şahin, iyileşme süreci sonrasında doğal yaşam alanına salındı.

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