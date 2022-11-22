BALIKESİR (AA) - Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesi hizmete girdi.



Karesi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Turplu Mahallesi’nde çocuklarla buluşan Mobil Kütüphanede çocuklar hem kitap okuma imkanı bulacak hem de birbirinden renkli oyunlar ile öğrenip, eğlenecek.

Tefrişatı Karesi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kütüphanede 650 fiziki kitap bulunuyor. Kütüphanede ayrıca İnternet ve Video Kütüphane de hizmet veriyor.



Karesi Mobil Çocuk Kütüphanesinin içinde internet erişimli iki bilgisayar da yer alıyor. Bu bilgisayarlara eğitsel içerikli film, dizi, belgesel, e-kitap vb. yüklenecek, çocuklar ve ebeveynleri ücretsiz olarak bu içeriklerden ve internetten faydalanabilecek. Bilgisayarlara ve telefonlara bağlanabilen projeksiyon cihazı ve ayaklı projeksiyon perdesi ile kütüphanenin içinde ve dışında toplu video izleme uygulamaları yapılabilecek. Ayrıca otobüste ses sistemi bulunuyor.

Kütüphanede çocuklara, okula uyum çalışmaları, birlikte ödev yapma çalışması, etkileşimli kitap okuma, masal atölyesi, yaratıcı okuma ve yaratıcı yazarlık eğitimleri de verilecek.



Turplu Mahallesi'nde kütüphaneden yararlanan çocuklar ve aileleri, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a teşekkür etti.

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