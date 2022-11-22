Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek'te katı atık aktarma istasyonu kurdu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesince kurulan 13'üncü katı atık aktarma istasyonu, Erdek ilçesinde faaliyete geçirildi.



İl genelinde 13 katı atık aktarma istasyonuyla 18 ilçeye hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, atık miktarı kış aylarında günlük 30 ton, yaz aylarında ise artan nüfusla günlük 96 tona kadar çıkan Erdek’te yeni istasyonu devreye aldı.



Atık yönetimini ilçe belediyesiyle koordineli yürüten Büyükşehir Belediyesi, Erdek’te toplanan çöpleri, aktarma istasyonu, çekici ve treyler vasıtasıyla Balıkesir merkezde bulunan düzenli depolama sahasına taşıyor. Erdek’ten taşınan evsel atıklar, buradaki tesis bünyesinde bulunan enerji üretim santralinde bertaraf edilerek enerji üretiliyor.



Modern aktarma istasyonlarının kurulmasıyla vahşi depolamanın önüne geçilirken, kontrolsüz atılan atıkların çevreye olumsuz etkileri kontrol altına alınarak kirliliğin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.



Devreye alınan transfer istasyonlarıyla ilçe belediyelerin ayrı ayrı taşıma hattında oluşturduğu trafiğin azaltılması, yakıt tasarrufu, emisyon salımının ve karbon ayak izinin daha aza indirgenmesi hedefleniyor.

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