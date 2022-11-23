Balıkesir'de beden eğitimi öğretmenleri kahvaltıda bir araya geldi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Şencan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp ile milli sporcu Yasemin Adar Yiğit ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, programda yaptığı konuşmada, başarılı sporcuları bulup Türk sporuna kazandıran beden eğitimi öğretmenleri ile antrenörlerin üstlendiği görevin önemine dikkati çekti.

Arıcıoğlu, beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencileri en iyi tanıyan kişiler olduğunu vurgulayarak, "Bütün şampiyonlar önce sizin süzgecinizden geçiyor. Bu çok önemli. Burada şampiyonumuz Yasemin Adar Yiğit var. Mutlaka bir beden eğitimi öğretmeni ya da antrenörü sayesinde keşfedilmiş ve bugünlere gelmiştir. Bizim gururumuz olmuştur. Biz de gençlik spor ailesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül de etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Sarıgül, "Spora yön veren, çocuklarla direkt temas eden, çocukların geleceği için gece gündüz çalışan beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarımızla sürekli bir araya gelmemiz bizleri mutlu edecektir." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şencan, kentteki yetenekleri keşfetmek için beden eğitimi öğretmenlerine daima destek vereceklerini dile getirdi.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ise beden eğitimi öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Etkinlik, sohbet ve sorunların konuşulmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.