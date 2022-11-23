En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nin 7. haftasında Edremit Belediyesi Altınoluk, evinde ağırladığı Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Güre Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip 25-14 kazandı. Sonraki setlerde de üstünlüğü ele alan Edremit Belediyesi Altınoluk ekibi ikinci seti 25-13, üçüncü seti de 25-17 önde bitirerek mücadeleyi 3-0 kazandı.

Maçı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'da izledi.

Karşılaşmanın ardından protokol, oyuncularla birlikte fotoğraf çektirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.