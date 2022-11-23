BALIKESİR (AA) - Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nin 7. haftasında Edremit Belediyesi Altınoluk, evinde ağırladığı Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Güre Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk setini ev sahibi ekip 25-14 kazandı. Sonraki setlerde de üstünlüğü ele alan Edremit Belediyesi Altınoluk ekibi ikinci seti 25-13, üçüncü seti de 25-17 önde bitirerek mücadeleyi 3-0 kazandı.
Maçı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'da izledi.
Karşılaşmanın ardından protokol, oyuncularla birlikte fotoğraf çektirdi.