Manyas'ta kadına yönelik şiddetin önlenmesi konulu toplantı gerçekleştirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda toplantı gerçekleştirildi.
Müftülük Toplantı Salonu'ndaki programa, Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Tok, Cumhuriyet Savcısı Yakup Enes Aslan, kurum amirleri ve kurumlarda çalışan kadınlar katıldı.
Gönen Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden gelen iki psikoloğun sunumları sonrası Kaymakam Çelik ve Cumhuriyet Savcısı Aslan, kadına yönelik şiddete karşı yürütülen mücadeleler ve yasalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Çelik, programda yaptığı konuşmada, KADES uygulamasının önemine vurgu yaptı.