Ayvalık'ta Öğretmenler Günü kutlandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen program Cunda MTAL Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

Gömeç Kaymakamı ve Ayvalık Kaymakam Vekili Şeref Gülyer, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, gaziler, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerin hazır bulunduğu etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Bu toprakları bize vatan kılan cumhuriyetimizin kurucusu baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenler günü mesajı okundu.

Program, aday öğretmenlerin ant içerek göreve başlaması ve ilçe genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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