Balıkesir’de gerçekleşen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA)- Balıkesir’de polis ekipleri yaptıkları takipli çalışma neticesinde yaptıkları operasyonlarda 3 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilere ait işyeri, ikamet ve araçlara operasyon yapıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 7,65 mm çaplı 1 ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tabanca, 173 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği, 30 adet 7,65 mm çaplı tabanca fişeği, 4 av tüfeği kartuşu, 11 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 14 bin 400 adet dolu makaron, 8 bin 800 adet boş makaron, 21 kilogram kıyılmış tütün, 1 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

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