Bandırmaspor'da 209 kişinin genel kurul üyeliği sonlandırıldı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da bazı kişilerin kulüp üyeliklerinin sonlandırıldığı bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar gereği, tüzüğün 5. maddesini yerine getirmeyen üyelere sosyal medyada, ulusal ve yerel basında, SMS kanalı ile yapılan tüm duyurulara rağmen görevlerini yerine getirmeyen 209 üyenin, genel kurul üyeliğinin feshedildiği duyuruldu.

Yeni Spor Yasası'na göre tüzüğün revize edilmesi ve tüzükte belirtildiği üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı için 17 Nisan 2023 tarihinin belirlendiği aktarılan açıklamada, gerekli çoğunluk sağlanamazsa toplantının 24 Nisan’da yapılacağı ifade edildi.



Yönetim Kurulunun önerisi ve onayı ile mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Onur Göçmez’e Bandırmaspor Onursal Başkanlığı görevi verildiği bildirilen açıklamada, Bandırmaspor'da yeni alınan kararla başkan vekilinin Gürel Soylu, asbaşkanların Bilgen Süngü, İbrahim Ozan Tüm, Özel Aydın, Cihan Yılmaz, Onur Çon, Salih Soner Koçoğlu, Erol Rüzgar, Mustafa Der olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.