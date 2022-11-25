Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Karaboğa, AK Parti'ye katıldı

BALIKESİR (AA) - İYİ Parti'den nisan ayında istifa eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Karaboğa, AK Parti'ye geçti.

Belediye Meclisinin Havranlı üyesi Karaboğa için AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, törende yaptığı konuşmada, Karaboğa'nın AK Parti saflarına katılmasının hem partisi hem kendisi için hayırlı olmasını diledi.

Başaran, "Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine, milli olanların tarafında yer aldı. Bundan sonra dava arkadaşlığımız, yol arkadaşlığımız inşallah daim olacak. Hep birlikte memleketimize ve milletimize hizmet edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Karaboğa’nın AK Parti’ye katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Balıkesir güçleniyor. Mehmet Bey’in partimize katılımıyla meclis aritmetiğinde daha güçlü bir hale geldik. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz. Balıkesir’e her yapacağımız hizmetlerde onun da imzasının olması açısından çok anlamlı bir değeri var. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

Başaran tarafından Karaboğa'ya AK Parti rozetinin takılmasıyla sona eren törende, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Havran İlçe Başkanı Ahmet Dayı, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal ve İl Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

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