Manyas'ta kurum amirleri muhtarlarla toplantıda bir araya geldi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde kurum amirleri ile muhtarların katılımıyla toplantı yapıldı.



Kaymakam Koray Çelik başkanlığında Belediye Başkanı Tancan Barçın'ın da katıldığı toplantı, Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çelik, önceki toplantıda muhtarlardan gelen taleplerin sonuçlarına ilişkin bilgi vererek, yeni talep ve beklentileri dinledi.



Kırsaldaki muhtarların büyük çoğunluğu mahallelerine kamera sistemi kurulması talebinde bulundu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Erol Tetik, tarımsal amaçlı ileriye dönük yapılabilecek projelendirmeler konusunda bilgilendirmede bulundu.



Tarım ve Orman Bakanlığının Gönen ve çevresinde termal tarım uygulamaları konusunda pilot bölge gösterdiğini Manyas’ın da bu sistem içinde yer almasının planlandığını belirtilerek, ilçenin gelişmesi için bunun çok önemli bir fırsat olduğu anlatıldı.

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