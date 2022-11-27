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BALIKESİR (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi ILCA 1. ayak yarışları, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başladı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonu ve Ayvalık Belediyesi destekleriyle Ayvalık Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda 51 kulüpten 188 sporcu, milli takıma girebilmek için ter döküyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Mali ve İdari İşler Yöneticisi Kemal Almuslu, yarışların startı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür yarışların uzun süredir Ayvalık'ta yapılmadığını söyledi.

İlçede yaklaşık 20 yıl aradan sonra bugün bu yarışlara start verildiğini belirten Almuslu, "Bu yüzden de çok heyecanlıyız. Bu organizasyon kolay olmadı. Arkada ciddi bir ekip var. Bu organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de Türkiye'nin en iyi yelkencilerini yetiştiren Ayvalık'ta yelken sporunun bir süredir pasif hale geldiğini dile getirerek, "Ayvalık'ta bu sporu daha da hareketli hale getirmek ve ilerleyen süreçte uluslararası alanda su sporları etkinliklerini ilçemizde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. O konuda iddialıyız." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise yarışlara ciddi bir katılımın olduğuna dikkati çekerek, "Burada daha fazla yarışların yapılmasını istiyoruz. Çünkü Ayvalık bu alanda çok özel bir yer." diye konuştu.

Yarışlar 2 Aralık'ta sona erecek.

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