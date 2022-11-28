Balıkesir ve Çanakkale'de terör örgütü PKK propagandası iddiasıyla 4 gözaltı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir ve Çanakkale'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerden 1'ini Çanakkale'de, 3'ünü de Balıkesir'de yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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