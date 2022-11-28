Türkçe, Kore Üniversitesinde ders olarak okutulacak

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BALIKESİR (AA) - Türkçe, Kore Üniversitesi Liberal Sanatlar Fakültesi Dilbilim Bölümü'nde ders olarak okutulacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir'de geçen yaz düzenlenen "Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı"na katılan Kore Üniversitesi Liberal Sanatlar Fakültesi Dilbilim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sung Do Kim, fakültesinde Türkçe'nin de ders olarak öğretilmesi için girişimlerde bulundu.

Durumu değerlendiren fakülte yönetimi de Türkçenin iki yarıyılda da ders olarak okutulmasını kararlaştırdı.

Bu kapsamda merkezi Balıkesir'de kurulu olan Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği (ANASEM) yönetimiyle iletişime geçen Prof. Sung Do Kim, Türkçe dersi vermek üzere öğretim üyesi bulunması konusunda yardım talebinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ANAESEM Onursal Başkanı ve Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Türkçe'nin evrensel nitelikte bir dil olduğunu, uluslararası alanda rağbet gördükçe Türk kültürünün de diğer milletler tarafından tanınıp öğrenilmesinin kolaylaşacağını ifade etti.

ANASEM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özsarı ise ileri düzeyde İngilizce bilen ve Türkçe'nin öğretiminde de tecrübeli olan öğretim üyelerinin Kore'de görevlendirileceğini kaydetti.

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