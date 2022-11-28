Karesi'de Katı Atık Getirme Merkezi törenle hizmete açıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Karesi Belediyesi tarafından tamamlanan Katı Atık Geri Getirme Merkezi hizmete açıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, tesisin yapılmasında öncülük eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a teşekkür etti.

Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin de evsel ve katı atık tesisleri oluşturduklarını belirterek, "Yıllık 450 bin ton çöpün toplandığı bir havzamız, çöp toplama tesisimiz var. Burası şu anda 50 bin haneyi aydınlatabilecek elektrik üretiyor." dedi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da tesisin yapımında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 1,5 milyon lira hibe aldıklarını ve tesisin toplamda 4,5 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da katıldı.

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