Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Kent Konseyi tarafından düzenlenen şehir sanatının yansıması "Sanatın On Hali II" adlı geleneksel Türk sanatları yarışması sonuçlandı. İki farklı kategoride, 10 dalda toplam 189 eserin yarıştığı yarışmada dereceye girenler ödülleri verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi işbirliğindeki yarışma, geleneksel sanatların gelişimine katkı sağlamak, şehrin zengin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirildi.



Dereceye giren eser sahipleri Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda hem eserlerini sergiledi hem ödüllerine kavuştu.



Yarışmada hüsnü hat, tezhip, minyatür, kalemişi, katı, çini, geleneksel keçe yapımı, Balıkesir pullusu, Gönen iğne oyası, Sındırgı Yağcıbedir halısı olmak üzere 2 farklı kategoride, 10 dalda toplam 189 eser, geleneksel sanatların duayenlerinden oluşan 30 kişilik seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirildi.

Eserlerin seçme ve değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya Balıkesir Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın eşi Mehtap Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile Balıkesir Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı katılarak, seçici kurul üyelerine, dereceye girenlere plaket ve ödüllerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.