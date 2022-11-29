Oyuncu Güzin Çorağan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki evinde 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Güzin Çorağan'ın cenazesi toprağa verildi.

Çorağan'ın cenazesi, kırsal Dursunlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

Güzin Çorağan'ın eşi, oyuncu Tayfun Çorağan, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Oyuncunun cenazesi, öğle vakti yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

- Güzin Çorağan

Bursa Oda Tiyatrosunda 1962 yılında sanat kariyerine başlayan Güzin Çorağan, uzun süre tiyatro oyunculuğu yaptı.

Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde de rol alan, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi Çorağan, "Duruşma" filmindeki performansıyla 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Çorağan, "Bizimkiler" dizisinde oynadığı "Almancı Davut'un eşi" rolüyle tanınıyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.