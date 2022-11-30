Balıkesir'de evinde 7 kilo 788 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı



Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan, depolayan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla M.C.Ü'nün evinde arama yaptı.

Aramalarda 7 kilo 788 gram esrar ele geçiren polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.