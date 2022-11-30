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"Uluslararası Asya Semiyotik Konferansı" Balıkesir’de düzenlenecek

AA

"Uluslararası Asya Semiyotik Konferansı" Balıkesir’de düzenlenecek

BALIKESİR (AA) - Merkezi Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Asya Uluslararası Göstergebilim Derneğinin (ASIA) organize ettiği konferanslar serisinin ikincisi, 2024 yılının ağustos ayında Balıkesir’de yapılacak.

Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği (ANASEM), Türkiye Göstergebilim Çevresi (TGÇ) ve Asya Uluslararası Semiyotik Derneği tarafından bilimsel altyapısı oluşturulan Asya Uluslararası Semiyotik Konferansının, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Seul Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Uluslararası Asya Semiyotik Deneğinin kurucular kurulunda yer alan Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı ikincisi, yaptığı açıklamada, Balıkesir’de düzenlenecek Asya Uluslararası Semiyotik Kongresi'nde Asya kültürlerinin tarihi, milletlerinin soy kökleri, Asya’da düşüncenin tekamülü, Asya sanatları, basın tarihi, beşeri bilimlerin gelişim süreci, semiyotiğin ekoloji ve çevre çalışmalarına katkısı, anlam üzerine yapılan çalışmalar, kıtanın sembolleri ve işaretleri gibi konuların tartışılacağını bildirdi.

Türk İslam aydınlanma çağı düşünürlerinden İbni Sina’nın önemli eserlerinden birinin başlığının "İşaretler" olduğuna dikkati çeken Özsarı, anlam araştırmaları ve işaret tezlerine dair Doğu’daki araştırmalarının oldukça eski bir geleneğe dayandığını belirtti.

Mustafa Özsarı, Uluslararası Asya Semiyotik Konferansının Türkiye’de düzenlenmesinin Türk İslam anlam araştırmalarının dünyada hak ettiği yeri bulması için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Konferansa ilahiyat, dilbilim, mimari, iletişim, edebiyat bilim, folklor, etnografya, antropoloji, görsel sanatlar gibi farklı disiplinlerde çalışan ve semiyotiği inceleme metodu olarak kullanan çalışan araştırmacıların katılacağı öğrenildi.

- Araştırmalarda elde edilen bulgular Türkiye’den dünyaya yayılacak

Öte yandan Asya Semiyotik Konferansının ASIA ile ana düzenleyicisi olan ANASEM Onursal Başkanı ve Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara ise yazılı açıklamasında, organizasyonun Balıkesir’in ve Türkiye’nin tanıtımı açısında önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Kara, semiyotiğin anlam araştırmalarına dayalı disiplinler arası bir bilim olduğunu, özellikle beşeri bilimlerde önemli bir araştırma metodu görevi yaptığını, başka Kore ve Japonya olmak Asya’nın önde gelen ülkelerinde yetişmiş sosyal bilimcilerin araştırmalarını ve elde ettikleri bulgularını Balıkesir’den dünyaya duyuracaklarını aktardı.

Vali Yardımcısı Kara, 2026 yılında 17’nci Dünya Semiyotik Kongresinin de Balıkesir’de yapılması için resmen başvuruda bulunulduğunu, Balıkesir’in adaylığının resmen deklare edildiğini ifade etti.

- İlki Seul’de düzenlendi

Asya Uluslararası Semiyotik Konferansının ilki 13-17 Ekim 2022'de ASIA tarafında Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirildi.

Ana teması Asya Kültür Araştırmalarının Disiplinlerarası Geçiş Süreci olarak belirlenen konferansın başkanlığını, aynı zamanda ASIA’nın kurucu başkanı Prof. Dr. Sung Do Kim üstlendi.

Güney Kore başta olmak üzere, Türkiye, Çin, Japonya, Vietnam, Hindistan, İran, Kazakistan, Rusya Federasyonu, İtalya gibi ülkelerindeki göstergebilim/semiyotik araştırmacıları bir araya geldiği ve bildiriler sunduğu kongrede, ağırlıklı olarak Asya’nın temel işaretleri ve Asya kültürünün dünyaya katkıları tartışıldı.

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