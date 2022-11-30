Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İlçeye bağlı Maden Adası'nda bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Adanın kıyısında bekleyen 28 yabancı uyrukluya ulaşan ekipler, bu kişileri botlara alıp Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirdi.

Yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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